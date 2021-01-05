Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı
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Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı

05.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:52
Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hasan İ., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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