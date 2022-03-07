Askeri araç devrildi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Askeri araç devrildi: 4 yaralı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Askeri araç devrildi: 4 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. Beyazkule mevkiinde yaşanan kazada askeri araç devrilirken içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.