Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor
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Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Sağlık

- Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor Şanlıurfa aşıda Türkiye ortalamasını yakalamak istiyor Korona virüs aşılama oranında Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısında ciddi artış yaşanıyor.

- Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor

Şanlıurfa aşıda Türkiye ortalamasını yakalamak istiyor

ŞANLIURFA - Korona virüs aşılama oranında Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısında ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, oranın Türkiye ortalamasına ulaşması için bir çok yeni metot deniyor.

Şanlıurfa korona virüs aşı oranında Türkiye ortalamasının altında yer alıyor. Oranın yükseltilmesi için başka Valilik olmak üzere bir çok kurum harekete geçti. Şanlıurfa Valiliği, başlattığı ödül kampanyasıyla gençler arasında aşı oranını arttırmaya çalışırken, İl Sağlık Müdürlüğü ise mobil aşı merkezlerinin sayılarını artırıyor. Gezici aşı timi de kuran ekipler, aşıyı vatandaşların ayağına götürüyor.

Son günlerde aşılanma oranında ciddi bir yükselme olduğunu söyleyen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, "Şimdi bildiğiniz gibi pandemi boyunca Şanlıurfa'nın çok güzel çalışmaları oldu. Hatta 'Urfa Modeli' diyebileceğimiz, diğer illerden ayrı hususlar oldu. Bugün aşı için de Şanlıurfa modelinden bahsetmek mümkün. Gerçekten aşı oranlarımız Türkiye içerisinde biliyorsunuz iç açıcı bir noktada değil. Çokça sıkıntılı bir noktada. Bu aşı sayılarını nasıl artırabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Bu gün şehrimizin mobil uygulama ile birçok noktasındayız. Şanlıurfa bildiğiniz gibi taziye evleriyle bilinen bir şehir. Taziye evlerinde başlattığımız bir uygulama var. Oluşturduğumuz mobil noktalarda randevusuz aşılar yapıyoruz. Düğün salonlarında da kurduğumuz mobil noktalarla oradaki vatandaşlarımızın da aşılarını yapmaya başladık" dedi.

"Günlük aşı oranı yükseldi"

Şanlıurfa'da uygulamaya konulan çalışmalarla günlük aşılama oranının yükseldiğini söyleyen Gülüm, "Bu çalışmada büyük bir memnuniyet var. Halkımızda bu aşıya karşı bir teveccüh olduğunu mutlulukla görüyoruz. Sayılarımıza da ciddi boyutlara ulaştı. Muhtemelen günlük yaptığımız aşı oranlarında Türkiye'de ilk 20 içerisinde bulunuyoruz. Şu anda aşı oranında Şanlıurfa sonuncu olmayı gerçekten hak etmiyor. Son günlerde artan bil ilgi var. Önümüzdeki günlerde de başvuru oranlarının ciddi miktarda artmasını bekliyoruz. Her mahallede bulunuyoruz. Mahalleye gitmeden önce muhtarlarla irtibat halinde oluyoruz. Onların mahalle içeresindeki anonslarıyla mahalle sakinleri bilgilendiriliyor. Böylelikle de mahalle içerisinde oluşturduğumuz mobil noktada vatandaşlarımız gelip aşılarını olabiliyorlar. Biz, bunun aynısını 15 Temmuz'a kadar bütün kırsal köylerde yaptık. Şimdide aynısını merkez mahallelerimizde uygulamaya başladık. Orada da güzel sonuçlar alınıyor. İnşallah halkımızın teveccühüyle biz de Türkiye ortalamasının üstüne çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor
Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor
Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor
Şanlıurfa'da aşıya ilgi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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