Şanlıurfa'da aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor
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Şanlıurfa'da aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor

Şanlıurfa'da aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'e (DEDAŞ) ait trafo aşırı yüklenmeden dolayı ısınarak patladı.

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'e (DEDAŞ) ait trafo aşırı yüklenmeden dolayı ısınarak patladı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteysti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu patladı. Trafodan dumanın çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini aldı. DEDAŞ yetkililerinin de akımı kesmesiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öte yandan, kentte yanan çok sayıda trafolarla ilgili onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor
Şanlıurfa'da aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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