Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)
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Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)

27.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:35
Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)

HARRAN'DA 20 YAŞINDAN KÜÇÜK KİMSE EVLENMİYORŞanlıurfa'da, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yetkilileriyle protokol imzalayan Fitit aşireti lideri Mehmet Aygün, bölgesinde çocuk yaşta evliliğine karşı çıktıklarını söyledi.

HARRAN'DA 20 YAŞINDAN KÜÇÜK KİMSE EVLENMİYOR

Şanlıurfa'da, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yetkilileriyle protokol imzalayan Fitit aşireti lideri Mehmet Aygün, bölgesinde çocuk yaşta evliliğine karşı çıktıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüklerini ve bölgedeki durumu anlattıklarını ifade eden Aygün, "Ben bölgedeki durumu onlara anlattım. Harran'da daha önceleri uygulanan erken yaşta evlilik şimdi yoktur. 40-50 yıl önce erken evlilik yapılıyordu. Şimdiki gençler, bu tür evliliklere karşıdır. Artık gençleri evlilik için zorlayamıyorsun. İstediği kızı alamayınca isyan ediyorlar, karşı çıkıyorlar. Kızların fikri alınmadan hiçbir baba kızını evlendiremiyor. Bu tür evliliklerde bence Şanlıurfa töhmet altındadır" dedi.HARRAN'DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET DE YOKKadına yönelik şiddetinde Harran bölgesinde olmadığını dile getiren Aygün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Harran'da kadına yönelik kesinlikle şiddet yoktur. Kadınlara karşı çok saygılıyız. Şahsen ben kendimden biliyorum. Eskiden zoraki evlilikler vardı. Ben de zorla evlendirildim. Ama ben kendi çocuklarıma bu evlilikleri uygulamadım. Ben 3 evliyim 20 çocuğum var. Şimdiye kadar bir eşime öf bile demedim. Bizim insanlarımız, eşlerine gerçekten çok saygılıdırlar. Bizim babalarımız zamanında olan bu evlilkleri artık aştık. Biz çocuklarımızı zorlayamıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce bu bölgede amca çocuğundan izin almadan kızını evlendiremiyordu. Bölgede ilk aşiret olarak bu geleneği de ben kaldırdım. Aygün aşireti olarak biz 5 bin kişiyiz. Benim akrabalarımın içinde erken ve zoraki evlilik yoktur. Herkes istediğine kızını verebilir. Bölgemizde 20 yaşından önce evlenen kız yoktur. Benim kızlarım 20 yaşını geçti. Çocukken çocuk yapmak, bir insana uygun değildir. İslamiyet de bu durumu kabul etmez. Bu vicdani bir durumdur. Harran Ovası'nda hiç kimse çocuğunu erken veya zorla evlendirmiyor."

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Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)
Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)
Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)
Şanlıurfa'da, aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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