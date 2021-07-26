Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor
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Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç Çarşısında açılan Covid-19 aşı uygulama merkezi ile vatandaşlar aşılarını oldu.

Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç Çarşısında açılan Covid-19 aşı uygulama merkezi ile vatandaşlar aşılarını oldu.

Şanlıurfa Valiliği, aşılama oranının düşük olduğu Suruç'ta Covid-19 aşı uygulama merkezi standı açtı. Çarşı merkezinde açılan standa özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Aşı olan vatandaşlar, herkesi aşı olmaya davet etti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, aşılama oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da aşı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da aşı teşvik çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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