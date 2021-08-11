Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası

Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da bir kebapçı iş yerine kurdurduğu mobil istasyonda aşı olan vatandaşlara ciğer kebabı ikram ediyor.

Şanlıurfa'da bir kebapçı iş yerine kurdurduğu mobil istasyonda aşı olan vatandaşlara ciğer kebabı ikram ediyor.

Korona virüs aşılama oranı Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da vatandaşların aşı olması için birçok yeni teşvik metodu deneniyor. Şanlıurfa Valiliğinin aşı olan gençlere bisiklet, tablet, bilgisayar, burs ve gezi gibi hediyeler verdiği kampanyasına, Şanlıurfalı bir kebapçı da farklı şekilde destek verdi. Paşabağı Mahallesi'nde kebapçı dükkanı işleten Bekir Yüksekyayla, iş yerine mobil aşı standı kurdurdu. Yüksekyayla, mobil stantta aşı olanlara 3 gün boyunca saat 14.00 ile 17.00 arasında bedava ciğer veriyor. Aşı teşviki için yapılan bu uygulama vatandaşları da memnun etti. Kebapçı dükkanına giden vatandaşlar hem aşı oldu, hem de ciğer kebabı yedi.

Aşıya ciğer kebabı ile destek veren Bekir Yüksekyayla, "Bugün aşı kampanyasına başladık. Gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, müşterilerimiz baya sevindiler. Böyle bir kampanya yaptığımız için bizi de tebrik ettiler. Bizde onları tebrik ediyoruz. Her şey sağlık içindir. Aşı ol ciğerimi ye diyorum, herkesi aşıya davet ediyorum. Vatandaşların isterse mekanımızda, isterse de sağlık kuruluşlarına bütün milleti aşıya davet ediyorum. Lütfen aşı olun" dedi.

Yüksekyayla, konuşmasının ardından ciğere davet çağrısını türküyle yaptı. - ŞANLIURFA

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:14:08. #1.15#

title