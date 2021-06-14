ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
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ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 40 yaş grubuna da aşı uygulamasının başlamasıyla birlikte hastane önünde uzun kuyruk oluştu.

ŞANLIURFA'da, 40 yaş grubuna da aşı uygulamasının başlamasıyla birlikte hastane önünde uzun kuyruk oluştu. Kentte şu ana kadar 52 bin kişinin aşılandığı bildirildi. Kentte sabahın erken saatlerinde 40 yaş ve üzeri birçok kişi, aşı olmak için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Covid-19 aşılama birimi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Uzman Doktor Ahmet Kaya, kentte şu ana kadar 52 bin vatandaşın aşılandığını söyledi. Vatandaşları salgına karşı aşılarını yaptırmaya davet eden Kaya, "Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla 40 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı aşılanmaya başlandı. Kronik hastalığı olan 40 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamaya bekliyoruz. Elimizde yeterince aşı var. Bu hastalık sadece aşılamayla kurtulabileceğimiz bir hastalık. Aşılama başlandığı ilk günden bu yana 52 bin kişiye aşı yaptık" dedi.

ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU
ŞANLIURFA'DA, 'AŞI' KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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