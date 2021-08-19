Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 4. hafta talihlileri belirlendi
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Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 4. hafta talihlileri belirlendi

Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 4. hafta talihlileri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs salgınının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Valiliğince başlatılan hediye kampanyasında, dördüncü hafta talihlileri belirlendi.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Valiliğince başlatılan hediye kampanyasında, dördüncü hafta talihlileri belirlendi.

Valilik konferans salonunda, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak nezaretinde, bilgisayar yazılımıyla belirlenen kura sonucu bu hafta 5 adet bisiklet, 5 adet tablet bilgisayar, okul dönemi boyunca aylık 500 TL burs ve Halfeti gezisi kazanan isimler belirlendi. Salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, aşıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve aşılanma oranında Türkiye'nin en sonda gelen il olan Şanlıurfa'da aşılanma oranını yükseltmek amacıyla büyük bir çaba sarf edildiğini söyledi.

Gençlerin aşı olmasının önemine dikkat çeken Öztoprak, düzenlenen kampanya ile gençler arasında aşı olma anlamında olumlu sonuçlar alındığını ifade ederek, bu haftaki çekilişte hediye kazanan gençleri tebrik etti. Şanlıurfa'da aşılama oranı yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri, her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecek. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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