Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte kentin birçok noktasında sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte kentin birçok noktasında sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde ve ana caddelerde asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların daha rahat ve konforlu yolculuk yapmaları amacıyla havaların da asfaltlamaya müsait olmasıyla merkez ve ilçelerde adeta asfalt atağı başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, planlanan program dahilinde alt ve üstyapısı tamamlanan ve asfaltı deforme olan yolların asfalt yenileme işlemlerine devam ediyor.

Haliliye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nin bulunduğu yol, uçaksavar kavşağından başlanarak eski hal pazarı kavşağına kadar sıcak asfaltla buluşturuldu.

Asfaltı deforme olan Cumhuriyet Caddesi'nin tamamını sıcak asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.

Ekipler, kent merkezi ve 13 ilçede ulaşım kalitesinin artması adına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de üzerinde önemle durduğu asfaltlama işlemlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Gomes Diego Ozan Tufan Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:34:52. #1.16#

title