Şanlıurfa'da aşçılardan kan bağışı
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Şanlıurfa'da aşçılardan kan bağışı

27.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:24
Şanlıurfa'da aşçılardan kan bağışı

Şanlıurfa Profesyonal Aşçılar Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şanlıurfa Profesyonal Aşçılar Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'ndaki kan alma birimini ziyaret eden derneğin yönetim kurulu ve üyeleri, burada ilgili kontrolleri yapıldıktan sonra kan başında bulundu.

Derneğin Başkanı Emrah Ray, bağışın ardından gazetecilere, kentin gastronomisini tanıtmak amacıyla dernek kurduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kan ihtiyacının olduğunu belirten Ray, "Tüm dünyada etkili olan salgın ülkemizde de hayatı yavaşlatmaya devam etmektedir. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Türk Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmayarak Şanlıurfa Profesyonel Aşçılar Derneği yönetim kurulu ve üyeleri olarak kan bekleyenlere umut olabilmek için kan bağışında bulunduk." dedi.

Bağışın ardından derneğin yönetim kurulu ve üyeleri, sergi salonunun girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 15:47:58. #1.15#
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