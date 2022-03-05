Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 17 şüpheli yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 17 şüpheli yakalandı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zeytindalı Kampüsü bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 11 bin 822 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 17 kişi yakalandı.

Aramalarda, 23,3 gram metamfetamin, 4,38 gram bonzai, 121,08 gram eroin, 5,74 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek ve 101 mermi ele geçirildi.

2 bin 734 araç ile 147 motosiklet sorgusunun yapıldığı uygulamada, 26 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca, 29 bin 516 lira para cezası uygulandı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Asayiş, Güncel, Haberler

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