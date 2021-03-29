Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında 52 tabanca, 19 tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa'da uygulama yapan polis ekipleri, 52 tabanca, 19 tüfek ele geçirdi.

Şanlıurfa'da uygulama yapan polis ekipleri, 52 tabanca, 19 tüfek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli polis timleri ile devriye ekipleri, kent merkezindeki asayiş suçlarıyla mücadelesini artırdı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda 52 tabanca, 19 pompalı tüfek, 405 fişek ve 51 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş