Şanlıurfa'da arıtma tesisinde günlük 25 ton gübre elde ediliyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentteki atık su arıtma tesisinde 165 bin metreküp sudan günlük ortalama 25 ton gübre elde edilerek, ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül ve beraberindeki heyet, belediyeye ait su arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Atık sudan elektrik ve gübre üretimi konularında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da, belediyenin girişimleriyle tam kapasiteli ve modern cihazlarla donatılan tesislerde bir yandan biyogazdan enerji üretimi yapılırken, diğer yandan da atık sudan elde edilen gübre sayesinde çevreci ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor.

Tesiste elde edilen gübrelerin bir kısmı çiftçilere dağıtılırken bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının çalışmalarında kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, atık sudan gübre üretiminin yanı sıra büyük bir israfın da önüne geçildiğini belirtti.

Tesis sayesinde ciddi bir tasarruf sağladıklarını ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"165 bin metreküp atık sudan günlük ortalama 25 ton gübre elde edilerek, ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Tarımın ve gübrenin öneminin çok fazla artığı bir dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'nın daha da kalkınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arıtma tesislerimizde öncelikle çamur olarak çıkan kısmı alıyoruz ayrı bir yere koyuyoruz içerisindeki bakterilerin ölmesi için havasız bir ortamda 30 gün bekletiyoruz. 30 gün bekleyen bu çamur solar kurutma tesisimize geliyor. Solar kurutma tesisimizde gübreye dönüşüyor. Biz Mezopotamya'nın göbeğindeyiz. Bereketli hilalin ortasındayız, tarım şehriyiz. Ürettiğimiz enerjinin bize kazancı aylık 400 bin lira civarında. Bununla ilgili de senelik 3 milyon lira olmak üzere 5 yılda 15 milyon liralık teşvik aldık. Bunun kurutulması, bakterilerin öldürülmesi sırasında da bir fayda elde ediliyor. Bu proje bir sıfır atık projesinden de öte bir çalışma. Hem çevreci faaliyetleri hem de şehrimizin kalkınması ve daha da gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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