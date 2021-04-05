Şanlıurfa'da arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da arazi kavgasında 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da arazi kavgasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ziyaret Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Şanlıurfa ve Suruç'ta kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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