Şanlıurfa'da arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Ziyaret Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Şanlıurfa ve Suruç'ta kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın