Şanlıurfa'da arazi kavgasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ziyaret Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Şanlıurfa ve Suruç'ta kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın