Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

30.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:28
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yaban Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba olan Eğin ailesinin bazı fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Fethi (48), Meryem (42), Mahmut (39), Mehmet (22) ile Cuma Eğin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat Ebru Gündeş Türkan Şoray
Spor Babel Samatta Can Bartu Erol Bulut Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 22:29:32. #1.14#
title