Şanlıurfa'da arazi kavgası : 5 yaralı
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Şanlıurfa'da arazi kavgası : 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası : 5 yaralı
15.09.2020 02:42 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:46

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tepedüzü kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Sinan Ç., Ömer Ç., Mesut Ç., Eyüp Ç. ve Fatih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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