Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavurga Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 8 kişi, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Naif G. (57) ve Kasım Y. (26) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın olduğu bölgede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin olaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA