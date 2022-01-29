ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 23 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 23 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haber

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