Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
30.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:02

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahalles'inde karşılaştı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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