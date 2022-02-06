Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyinin silahla vurduğu kadın ve eşi öldü
AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi tarafından silahla vurulan kadın ve eşi yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi tarafından silahla vurulan kadın ve eşi yaşamını yitirdi.
Kırsal Bakacak Mahallesi'nde yaşayan İ.D, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kız kardeşi Aysel (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (46) ile tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D, kız kardeşi ve eniştesine ateş etti.
Ağır yaralanan Aysel ve İbrahim Yaşar çifti, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan İ.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel