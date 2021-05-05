Şanlıurfa'da Arap Beyazay Derneği üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Şanlıurfa'da Arap Beyazay Derneği üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Şanlıurfa'da Arap Beyazay Derneği üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kan bağışı yapan Suriyeliler Türk Kızılay Şanlıurfa Kan Merkezi Müdürü Dr. Buket Avras Singan'ın konuşması Bağışçı Suriyelilerin konuşması Şanlıurfa'da, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler tarafından kurulan Arap Beyazay Derneği üyesi 30 kişi, Türk Kızılay'a...

Kan bağışı yapan Suriyeliler

Türk Kızılay Şanlıurfa Kan Merkezi Müdürü Dr. Buket Avras Singan'ın konuşması

Bağışçı Suriyelilerin konuşması Şanlıurfa'da, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler tarafından kurulan Arap Beyazay Derneği üyesi 30 kişi, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kısa süre önce kurulan Arap Beyazay Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamanın yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar ortaya koymayı hedefliyor.

Bu kapsamda dernek üyesi farklı kan gruplarına sahip 30 kişi, Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesine kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Şanlıurfa Kan Merkezi Müdürü Dr. Buket Avras Singan, gazetecilere, Arap Beyazay Derneği ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Kan bağışlarının tam kapanma sürecinde de kurallar dahilinde devam ettiğini ifade eden Singan, şöyle devam etti:

"Bugün Arap Beyazay Derneğimiz kan bağışı talebimize çok güzel bir karşılık verdi. Gerekli tedbirleri alıp internet üzerinden randevularını alarak bize ulaştılar. Şimdi biz onlarla birlikte ve diğer vatandaşlarımızın da desteğiyle kan toplamaya devam ediyoruz. Bugün de 30 kişi olan Arap Beyazay Derneği, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Katkılarından ve desteklerinden dolayı Suriyeli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Bağışta bulunan Suriyeliler de kan bağışının ortak bir insani görev olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da Arap Beyazay Derneği üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
Şanlıurfa'da Arap Beyazay Derneği üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
Şanlıurfa'da Arap Beyazay Derneği üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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