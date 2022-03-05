Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da polisin alan uygulaması sonucu uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisin alan uygulaması sonucu uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Haliliye ilçesindeki Zeytindalı Eğitim Kampüsü bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde, 11 bin 822 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 17 kişi yakalandı. Yapılan araç ve şahıs aramalarında ise 121 gram eroin, 5 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 8 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek ve 101 mermi ele geçirildi. Toplam 2 bin 734 araç ile 147 motosiklet sorgusunun yapıldığı uygulamada ise 26 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 29 bin 516 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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