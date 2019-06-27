Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon

Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA