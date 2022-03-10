ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aranan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, yaptıkları çalışmada, "kasten öldürme" suçundan aranan A.Ç'nin (29) Siverek ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Bucak Jandarma Karakolu ile JASAT ekipleri, A.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.