Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı

25.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:14
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

ŞANLIURFA'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunanların yakalanması için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda hırsızlık, gasp, adam yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan 8 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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