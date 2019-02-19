Şanlıurfa'da Aranan 20 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan 20 şahıs, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik il genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kasten adam öldürme, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi suçlardan 9 yıl 12 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA