ŞANLIURFA'DA ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA'DA ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 10 şüpheli polis tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 10 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hırsızlık, tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından 5 ay ile 21 yıl arasında kesinleşmiş cezaları olan 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

ŞANLIURFA'DA ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

 Son dakika haberleri: Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet

Son dakika haberleri: Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet

 BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title