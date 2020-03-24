Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı
ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte edilirken, taziye evlerinde halılar toplandı, parklardaki banklar kaldırılıp oyun alanlarına güvenlik şeridi çekildi.
24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:32
ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte edilirken, taziye evlerinde halılar toplandı, parklardaki banklar kaldırılıp oyun alanlarına güvenlik şeridi çekildi.
Kentte koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Önlemler kapsamında kent merkezindeki parklarda bulunan banklar belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Çocuk parklarındaki oyun alanları ise güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı. Taziye evlerindeki halılar toplatılırken, otobüs durakları, sağlık merkezlerinin yanı sıra vatandaşlara ait araçlar dezenfekte edilerek salgına karşı önlemler artırıldı.
Kaynak: DHA