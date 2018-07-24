Şanlıurfa'da Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan porsuk, araç çarpması sonucu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tatarhöyük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan porsuğa, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Porsuğun araç çarpması sonucu telef olduğunu fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirildi.

Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, porsuğun nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle bölgede ender görüldüğünü, telef olan porsuğun da 3 yaşlarında olduğunu bildirdi.