Şanlıurfa'da araca silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Uğurcuk kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Y.'ye ait 34 HG 0950 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda araçta hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı