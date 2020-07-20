Şanlıurfa'da araç yangını
Şanlıurfa'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.
20.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:09
Şanlıurfa'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Bakır Şengül'e ait 63 YR 777 plakalı otomobil, Emniyet Caddesi'nde yanmaya başladı.
Motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kısa süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA