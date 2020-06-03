Şanlıurfa'da anneleri ölen yavru tilkiler koruma altına alındı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde anneleri ölen 2 tilki yavrusu koruma altına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde anneleri ölen 2 tilki yavrusu koruma altına alındı.

İlçe kırsalında 2 yavru tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, anneleri ölen yavru tilkileri koruma altına aldı.

Yavru tilkilerin rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA