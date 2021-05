Şanlıurfa'da "Anneler Günü" mesajları

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, masajında, annelik vasfının tarif edilemez bir üstünlük olduğunu belirtti.

Anneliğin medeniyetimizde kutsallık atfedilen insani bir statü olduğunu vurgulayan Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Hangi şartlar altında olursa olsun, yüreklerinde taşıdıkları ve Cenab-ı Allah'ın bahşettiği merhamet, şefkat ve sabır duygularıyla insan yetiştiren, aileleri ayakta tutan annelik vasfını bizlerin tam olarak tarif etmesi mümkün değildir. Mutlu, huzurlu bir ailenin temelinde de medeniyetimizde kutsallık atfedilen annelik statüsünün yeri diğer tüm hususların üzerindedir. Bir ailenin olduğu gibi, tüm dünyanın mutluluğu da annelerin hayatının güzelleşmesi, refahlarının artmasıyla mümkündür. Dünyamızı güzelleştiren annelerimizin fedakarlığına layık olmaya çalışmak, hepimizin en önemli vazifesi olmalıdır. Anneler Günü vesilesiyle, cennetle müjdelenen annelerimizi tebrik ediyorum. Ebediyete göçen annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül

Zeynel Abidin Beyazgül de mesajında, anneleri sadece bir gün değil her gün baş tacı eden bir ümmetin evlatları olduklarını ifade etti.

Anneliğin hakiki sevginin ifadesi olduğunu belirten Beyazgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelik, hayatta başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir değerin karşılığıdır. Bundan dolayı bizler annelerimize yılın her günü anneler günüymüş gibi sever, değer verir, saygıda, hürmette kusur etmeyiz. Anneler Günü on bir ayın sultanı Ramazan ayına denk geldi. İki güzelliğin bir arada olduğu bu müstesna günde onların hayır dualarıyla maneviyatımızı bereketlendirme fırsatını kaçırmayalım. Salgın nedeniyle tam kapanma döneminde olsak da gönülden gönülle akan sevgimizle onlara varlığımızı hissettirelim, gönüllerini hoş tutalım. Sevgi ve umut dolu yüzlerinde oluşturacağımız tatlı bir tebessümün dünyalara değeceğini unutmayalım. 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadis-i şerifi ışığında kendilerini her zaman baş tacı kabul ettiğimiz annelerimiz, bizler için berekettir, duadır, ilk öğretmendir. Bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri içim tüm imkanlarımızla seferber oluyoruz. Elleri öpülesi büyüklerimizin, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da yayımladığı mesajında, annelerin insanların ilk mektebi, kelimesi ve ilk gülüşünün aynası olduğunu belirtti.

Annelerin tükenmez bir sevgi ve engin bir şefkatle saran, merhameti sonsun bir kucak olduğunu kaydeden Canpolat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anne, cennetin ayaklarının altına serildiği, kalbinden doğurduğu iyiliklerle, her adımda bizi doğruya götüren bir kılavuzdur. Hayatın her alanında dişiyle, tırnağıyla var olma mücadelesini evlatları için veren yüce bir makam, yaslandığımız cennetten bir duvardır. Bizlere, her türlü darlıkta ve varlıkta safi bir yürekle bakan anneler, aslında bizleri değil sadece sevgi ve şefkatlerini büyütmüşlerdir. Daima onların gözünde, eteklerinde oynayan bir çocuk gibi duran bizler için en zor zamanda sonsuz sevgiyle yeşeren bir vaha, her çekip gitmekte döndüğümüz en ulvi duraktır anne. İlk mektebimiz, ilk kelimemiz, ilk gülüşümüzün aynasıdır anneler. Ne yapılsa yaptıklarının karşılığı dünyalık hiçbir varlıkla asla ödenemeyecek olan annelerin kıymetini bilenlere ne mutlu. Bu vesileyle, başta bu vatan için evlatlarını şehit veren annelerin Anneler Günü'nü kutlarım. Gülümsemesi hayat bahşeden, elleri öpülesi annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık esenlik ve huzur dolu bir hayat dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan