Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil yandı
Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil zarar gördü.
28.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:32
Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Birecik ilçesinde Suriye sınırında bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Bir süre sonra alevler kime ait olduğu bilinmeyen bir otomobile sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yüksekliği 5 metreyi bulan alevlere müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA