Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil yandı Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil zarar gördü.

Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Birecik ilçesinde Suriye sınırında bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Bir süre sonra alevler kime ait olduğu bilinmeyen bir otomobile sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yüksekliği 5 metreyi bulan alevlere müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA