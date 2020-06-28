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Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil yandı

Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil zarar gördü.

Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil yandı
28.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:32

Şanlıurfa'da anız yangınında park halindeki otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Birecik ilçesinde Suriye sınırında bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Bir süre sonra alevler kime ait olduğu bilinmeyen bir otomobile sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yüksekliği 5 metreyi bulan alevlere müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Manşet

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