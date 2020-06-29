Şanlıurfa'da anız yangınında 2 bin saman yandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
29.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:56
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, saman balyalarının olduğu araziye sıçradı.
Arazide bulunan yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Kaynak: AA