Şanlıurfa'da anız yangınında 2 bin saman yandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

Kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, saman balyalarının olduğu araziye sıçradı.

Arazide bulunan yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kaynak: AA