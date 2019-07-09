Şanlıurfa'da anız yakanlara para cezası uygulanacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, anız yakanlara uygulanacak cezanın dekar başına 60,10 lira olduğunu ve bu cezanın beş katına kadar arttırılabileceğini bildirdi.

Vali Erin, yazılı açıklamasında, son günlerde anız yangınlarının sıkça görüldüğünü ve bu yangınların bir kısmının çiftçiler tarafından bilinçli olarak çıkarıldığının tespit edildiğini belirtti.

Anız yakmanın toprak verimliliğini olumsuz etkilediğine ve doğal dengeyi bozduğuna dikkati çeken Erin, şöyle devam etti:

"Toprağa verilen gübre ile bitkiler için gerekli besin maddelerinin bitki tarafından alınması toprak canlıları ve organik madde sayesinde gerçekleşmektedir. Anız yakılmasıyla gübrenin faydası azalıp daha yüksek gübre maliyetine yol açmaktadır. Anız yakmanın toprağa zararının yanında hava kirliliğine, kara yolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına, kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına, orman ve konut yangınlarına, tarla içerisindeki direklerin, meyve ağaçların yanmalarına sebep olabilmektedir. Yani anız yakarak kendimize, çevremize ve tarımsal geleceğimize zarar vermekteyiz."

Vali Erin, anızla toprak üstünde ve altında yaşayan tüm canlıların da yok olduğunu bildirerek, bunun yerine modern tarım tekniklerinin uygulanmasını gerektiğini ifade etti.

Anız yakan kişilere Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağını dile getiren Vali Erin, şunları kaydetti:

"Anız yakmanın cezası dekara 60,10 TL'dir. Bu ceza 5 kata kadar arttırılabilir. Anız yakan üreticilerimize ilgili mevzuat gereğince ilgili kurumlar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından cezai yaptırımlar taviz vermeden uygulanacaktır. Kendimize, çevremize ve tarımsal geleceğimize zarar vermemek için anız yakmayalım."

Kaynak: AA