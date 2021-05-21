Şanlıurfa'da anız yakanlara cezai işlem uygulanacak
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Şanlıurfa'da anız yakanlara cezai işlem uygulanacak

Şanlıurfa'da anız yakanlara cezai işlem uygulanacak
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte olası anız yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte olası anız yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, anız yakmanın modern tarım tekniğinde son derece yanlış bir yöntem olduğu belirtilerek, yakma sonucu karşılaşılan zararların çoğunun telafisinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Toprağa ve doğaya verdiği zararlar nedeniyle anız yakmanın yasaklandığının hatırlatıldığı açıklamada, tarlasındaki anızı yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına belirtildi.

Anız yakmanın son derece yanlış bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Bu durum toprakları daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma getirmektedir. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmaktadır. Mesela bir dönüm arazide 300 kilogram sap yandığında 1,5 kilogram saf azot kaybı meydana gelmektedir. Bu miktar ise ancak 7 kilogram şeker gübresi dediğimiz amonyum sülfatı araziye vererek yeniden kazanılabilir. Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıları öldürmesidir. Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Yapılan araştırmalarda anız yakma ile küçük canlıların mikro organizmaların yüzde 70'inin zarar gördüğü bunun da verimi düşürdüğü ortaya konulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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