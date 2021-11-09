Şanlıurfa'da ambulans personeline ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi - Haberler
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Şanlıurfa'da ambulans personeline ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da ambulans personeline ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Servis çalışanlarına yönelik ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Servis çalışanlarına yönelik ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, ambulans şoförleri ve sağlık çalışanlarına, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 112 Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Murat Alpay, amaçlarının hastaların en hızlı ve en güvenilir bir şekilde hastaneye yetiştirilmesini sağlamak ve trafikte oluşabilecek ambulans kazalarını en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Alpay açılamasında "Halkımızdan talebimiz 'Ambulansa yol ver yaşama yol ver' ifadelerine de yer verdi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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