Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi
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Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi Şanlıurfa'da 101 kavşağa akıllı sinyalizasyon sistemi Şanlıurfa'da kazalar akıllı sinyalizasyon sistemiyle engelleniyorŞANLIURFA – Şanlıurfa'da son zamanlarda özellikle kavşaklarda sık sık yaşanan trafik sıkışması ve...

Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi

Şanlıurfa'da 101 kavşağa akıllı sinyalizasyon sistemi

Şanlıurfa'da kazalar akıllı sinyalizasyon sistemiyle engelleniyor

ŞANLIURFA – Şanlıurfa'da son zamanlarda özellikle kavşaklarda sık sık yaşanan trafik sıkışması ve kazaların önüne, 'akıllı sinyalizasyon sistemi' ile geçiliyor. Alt geçitlere kırmızı beyaz led ışıklar döşendi.

Kent genelinde ve ilçelerde kurulan akıllı sinyalizasyon sistemiyle kazaların önüne geçilmesi hedeflenirken trafikte zaman tasarrufu da sağlanıyor. Kentin ana arterlerinde oluşan uzun araç kuyruklarını en aza indirgemeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bugüne kadar 101 kavşağa akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Kent merkezinin yanı sıra Bozova, Birecik, Ceylanpınar, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yapılan kavşaklar sayesinde trafik akışı daha da akıcı hale getirildi.

66 olan akıllı kavşak sayısı 101'e çıkartıldı

Kent genelinde 66 olan sinyalize kavşak sayısını 101'e çıkaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent trafiğine akıllı sinyalizasyon sistemleriyle kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince önce akıllı kavşağa dönüştürülecek olan kavşakta gerekli incelemeler yapılarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunuluyor.

Yapılan çalışmaların kazaları önemli oranda önlediğini belirten vatandaşlar, gözlemlerini aktararak akıllı kavşakların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alt geçitlerde led aydınlatma sistemi

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerde aydınlatma çalışmaları kapsamında farklı renklerde yanıp sönen led aydınlatma sistemlerinin monte işlemlerini sürdürüyor. Alt geçitlere kurulan led aydınlatma sistemleri klasik aydınlatma sistemlerine göre daha tasarruflu. Led aydınlatma sistemleri alt geçitlerde gündüz de yanacağından sürücüler karanlık ve aydınlık ortamlara geçişlerde yaşanan kısmi körlükten korunmuş olacak.

Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi
Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi
Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi
Şanlıurfa'da alt geçitlere Türk bayrağı renginde led ışıklar döşendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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