Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti
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Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ihtiyaçların temininde telaşa girilecek bir durum olmadığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, market ve bakkalların bugün saat 23.

22.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:19
Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ihtiyaçların temininde telaşa girilecek bir durum olmadığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, market ve bakkalların bugün saat 23.00'a kadar açık olacağını, bakkal ve marketlerin 23 ve 24 Nisan 2020 tarihlerinde ise 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edeceklerini hatırlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının, toplum sağlığının ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına alınan bir karar olduğunu kaydeden Vali Erin, bu amaçla getirilen bir kısıtlamanın heyecan ve panik nedeniyle amacının dışına taşacağını ve istenmeyen sonuçların doğabileceğine dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle, vatandaşların kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını riske atacak şekilde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturmasına gerek olmadığını ifade eden Vali Erin, "Devlet olarak, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına meydan bırakmıyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını önümüzdeki iki gün daha rahat şekilde temin edebilirler. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu dahi, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tüm halkımızın her türlü ihtiyacında yanında olacaktır" şeklinde konuştu.

"Fırınlar ve lokantalar her gün, bakkal ve marketler iki gün daha açık olacak"

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla olağanüstü toplanan Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Kurul, 22.04.2020 tarihi saat 24.00'dan 26.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasını günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla çeşitli kararların alındığını belirtti. Karara göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatlerinin 08.00 - 23.00 olarak belirlendiği belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri ise marketler ve bakkalların 09.00 - 14.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği açıklandı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar vatandaşlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak ikametlerine en yakın market ve bakkala gidip gelebileceği belirtildi. Engelli vatandaşların ise araçla gitmesine müsaade edileceği aktarıldı. Aynı saatler arasında marketler ve bakkalların evlere servis şeklinde satış yapabileceği belirtildi. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı iş yerleri açık olacağı ifadelerine yer verilirken bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecekleri dile getirildi. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerlerinin sadece evlere servis şeklinde satış yapabilecekleri belirtildi. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı iş yerlerinin sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere açık olacakları, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkalların kapalı olacakları karara bağlandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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