Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada
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Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Bir sürücü kursuna ait otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın sonrası alevlerin yükseldiğini fark eden araçtakiler kendilerini dışarı attı. Durumun bildirmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada
Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada
Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada
Şanlıurfa'da alev alev yanan otomobil kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

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