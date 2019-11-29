Şanlıurfa'da akü hırsızlığına 3 tutuklama
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Şanlıurfa'da akü hırsızlığına 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, park halindeki araçlardan akü çalarak yarı fiyatına satan 3 şüpheli tutuklandı.

29.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:51
Şanlıurfa'da akü hırsızlığına 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, park halindeki araçlardan akü çalarak yarı fiyatına satan 3 şüpheli tutuklandı.  

Kent merkezinde son günlerde park halindeki araçlardan akülerin çalınması ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.K., Ü.B. ve Y.E.D.'nin evinde yapılan aramada, araçlardan çalınan aküler ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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