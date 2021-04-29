Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kamyonet sahibi A.B, park halindeki aracının aküsünün bir kişi tarafından sökülmeye çalışıldığını fark etti.

Araç sürücüsü yakaladığı şüpheli M.K'yi polise teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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