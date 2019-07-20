Şanlıurfa'da akrebin soktuğu 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde evinin terasında oynayan M.K. (4) aniden ağlamaya başladı.

Ailesinin, çocuğu akrep soktuğunu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, M.K'yi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA