Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili tutuklama
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Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili tutuklama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kardeşten ikisi tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50
Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili tutuklama

'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kardeşten ikisi tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

Suruç tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan Müslüm Ateş ve gözaltında bulunan kardeşleri Hacı ile 'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı kardeşler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Hacı ile Mehmet Ateş tutuklandı, Müslüm Ateş'e ise sağlık durumu gerekçesiyle ev hapsi cezası verildi.

Suruç ilçesinde 15 Aralık'ta amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada Yaşar ve Salih Ateş hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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