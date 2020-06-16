Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i kadın 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı
16.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:35

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i kadın 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Uçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma köydeki diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgaya tüm köy karıştı

Herkesin akraba olduğu öğrenilen kırsal mahallede kavga sonrası köy ikiye bölündü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan silahlı kavga yaklaşık 3 saat devam etti. Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunarak sonlandırdığı kavgada kurşunların hedefi olan Sinan Biçkan (50) kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Cennet Z., Abdülhamid B., Halil B., Hasan C. ve Adnan C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kurşunların hedefi olan ev ve araçlarda inceleme çalılmaları devam ediyor. Kavgayla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Haber
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Haber
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mehmet Muş Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Türkan Şoray Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:35:36. #1.14#
title