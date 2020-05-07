Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavga: 7 yaralı
07.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:00
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile Karacadağ Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA