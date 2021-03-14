Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı

14.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:14
Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kumçeşme Mahallesi yakınlarında amca çocukları arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sonlandırılan kavgada yaralanan 1'i kadın 7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için hastanede ve kırsal mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:22:36. #1.15#
title