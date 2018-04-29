Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Harran Kapı Caddesi'nde, akraba olan Aslan aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Polis, kavgayı havaya uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak sonlandırdı.

Kavgada darp sonucu yaralanan biri kadın 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından bölgede bir süre önlem aldı.